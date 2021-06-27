 عميد آداب طنطا لـ«الشروق»: تحويل اتهام طالبة بالكلية لموظفين بالتنمر عليها إلى النيابة العامة - بوابة الشروق
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عميد آداب طنطا لـ«الشروق»: تحويل اتهام طالبة بالكلية لموظفين بالتنمر عليها إلى النيابة العامة

علاء شبل
نشر في: الأحد 27 يونيو 2021 - 2:22 م | آخر تحديث: الأحد 27 يونيو 2021 - 2:22 م

قال الدكتور محمود المصري عميد كلية الآداب بجامعة طنطا، إنه تم تحويل اتهام الفتاة حبيبة طارق لبعض العاملين بالكلية بالتنمر عليها بسبب ارتدائها فستانًا إلى النيابة العامة.

ووأضاف المصري، لـ"الشروق" أن الكلية أو الجامعة ليسا طرفا في إجراء أي تحقيقات داخلية بالجامعة حاليًا، مؤكدًا أنه يولي موضوع الطالبة اهتمامًا خاصًا، وأنه بادر بالاتصال بها والاطمئنان عليها باعتبارها ابنة من ابنائه وابناء جامعة طنطا.

وأوضح أن النيابة العامة ستجري تحقيقاتها مع الموظفين التي اتهمتهم الفتاة بالتنمر عليها، وسماع أقوال الفتاة، موضحا أنه كان سيقابل والد الفتاة منذ يومين لكنه لم يحضر، وأن مكتبه مفتوح للجميع لحل أي مشكلة تطرأ.

وقالت الطالبة حبيبة طارق، في تصريحات لها: «عقب انتهاء الامتحان توجهت لاستلام بطاقتي الجامعية، وفوجئت برئيس اللجنة يسالني: (أنتِ مسلمة أم مسيحية؟) وعندما خرجت وجدت سيدتين من المراقبين قالت إحداهما للأخرى: (شوفي لابسه إيه)، وإحدى المراقبات قالت لي (إنتى نسيتي تلبسي بنطلونك ولا إيه)، وقالت الأخرى: (دي مش محترمة.. ربنا يهديكي وترجعي لحجابك)».

وأشارت الطالبة حبيبة طارق، إلى أن عميد كلية الآداب، اتصل بها بشأن قضيتها، لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد من تنمروا عليها أثناء الامتحانات.

وقرر الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، أمس السبت، إحالة واقعة فتاة كلية الآداب إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبا.

كما أصدرت الجامعة، بيانا مساء الجمعة، أكدت فيه عدم تحرير الطالبة أي محضر، وأنه لا علم للجامعة بالواقعة.


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