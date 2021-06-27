الأزهر يرسل قافلة مساعدات طبية إلى قطاع غزة

أرسل الأزهر الشريف، قافلة طبية إلى قطاع غزة اليوم الأحد، تضامنًا مع الأشقاء في فلسطين، والتي ضمت 4 سيارات نقل محملة بمستلزمات طبية متنوعة.

وقال الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، في بيان اليوم، إن هذه القافلة تأتي امتدادًا للدور التاريخي الذي يقوم به الأزهر الشريف تجاه القضية الفلسطينية وقضايا الأمتين الإسلامية والعربية، وتضامنا مع الأشقاء في فلسطين وقطاع غزة جراء العدوان الذي تعرض له القطاع.

وكان الأزهر قد أرسل الشهر الماضي أكبر قافلة إغاثية إلى قطاع غزة، ضمت 150 طنًّا من المواد الغذائية والإغاثية، دعما للقطاع، تأكيدا على دور الأزهر الدائم في دعم قضايا الأمة العربية والإسلامية، والتضامن مع الشعوب ونشر روح الإخاء والتلاحم بين أبناء الأمة.