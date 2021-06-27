تداول 23 سفينة حاويات وبضائع العامة بميناء دمياط

ذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية، تداول 23 سفينة حاويات وبضائع عامة.. موضحا أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 13028 طنا، تشمل: 6100 طن يوريا و4478 طن فوسفات و750 طن نترات و1700 طن مولاس.

وأضاف المركز - في بيان - أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 7556 طنا تشمل: 540 طن خشب زان و3144 طن ذرة و400 طن زيت طعام و3500 طن حبيبات حرق أفران صب و3996 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 972 طنا.

وذكر أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 1499 حاوية مكافئة تشمل: خضروات (فاصوليا وفلفل) وحاصلات زراعية (أعشاب وريحان) وفواكه (برتقال وعنب) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والأردن وإيطاليا وسلوفينيا وأمريكا وسريلانكا.. بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 173 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 2246 حاوية مكافئة.

كما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 19898 طنا.. بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 20198 طنا.. فيما غادر قطار يتكون من 25 عربة الميناء، بعد أن أفرغ عدد 25 حاوية (40 قدما)، وكان قادما من الإسكندرية، وبلغت حركة تداول الشاحنات 2393 شاحنة.