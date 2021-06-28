استطلاعات ما بعد جولة الإعادة بانتخابات الأقاليم في فرنسا: حزب ماري لوبن لن يفوز بأي إقليم

أفادت توقعات أولية تستند إلى استطلاعات آراء الناحبين عقب انتخابات المجالس الإقليمية الفرنسية، إلى أن حزب التجمع الوطني بزعامة الشعبوية اليمينية ماري لوبن، لن يفوز بأي إقليم في انتخابات جولة الإعادة بفرنسا.

وذكرت قناة "فرانس2" التليفزيونية مستشهدة بتوقعات معهد "إيبسوس/ سوبرا ستريا" لاستطلاعات الرأي، أن مرشح الحزب تيري مارياني كان متقدما في الجولة الأولى من الانتخابات في إقليم بروفنس ألب كوت دازور‏ الواقع بجنوب البلاد، لكنه لم يحصل سوى على 42% من الأصوات.

وفاز المرشح المحافظ من الوسط، المنافس لمارياني في نفس الإقليم، رينو موسلير، بأكثر من 57% من الأصوات.

وكانا هما المرشحان المتبقيان فقط لخوض الجولة الأخيرة.

ووفقا لمراقبين، وحدت الأحزاب الديمقراطية قواها معا في "جبهة جمهورية" لمنع مارياني من الفوز.