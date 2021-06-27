 وفاة رجل أثناء محاولة إنقاذ ابنه من الغرق بولاية بافاريا الألمانية - بوابة الشروق
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وفاة رجل أثناء محاولة إنقاذ ابنه من الغرق بولاية بافاريا الألمانية

د ب أ
نشر في: الأحد 27 يونيو 2021 - 6:14 ص | آخر تحديث: الأحد 27 يونيو 2021 - 6:14 ص

قالت الشرطة الألمانية اليوم الأحد إن رجلاً يبلغ من العمر 53 عامًا توفي أثناء محاولته إنقاذ ابنه من الغرق في ولاية بافاريا .

وتابعت الشرطة أن الابن، البالغ من العمر 6 أعوام، سقط في الماء أثناء لعبه في نهر ريجين يوم السبت. وقفز الرجل مع اثنين من أصدقائه خلف الصبي، لكن مارة قاموا بسحبهم جميعا من الماء.

وكان الأب والابن فاقدين للوعي وكان لا بد من إنعاشهما في مكان الحادث قبل نقلهما إلى المستشفى، وتوفي الأب في وقت لاحق بالمستشفى.

وقال متحدث باسم الشرطة إن الصبي في طريقه إلى التعافي بعد وصوله إلى المستشفى في حالة حرجة.

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