وفد من البنك الدولي يبحث في عدن الأزمة الاقتصادية باليمن

وصل وفد رفيع المستوى من البنك الدولي برئاسة المدير التنفيذي وعميد مجلس إدارة مجموعة البنك ميرزا حسن، اليوم الإثنين، إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، لبحث الأزمة الاقتصادية في البلاد.



وأفادت وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية في بيان صحفي اليوم، بأن الوفد سيجري مباحثات مع رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، وعدد من المسؤولين الحكوميين وممثلين عن القطاعات الاقتصادية والتجارية وجهات أخرى، حول التحديات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية وسبل تجاوزها والتغلب عليها وأوجه دعم البنك الدولي لليمن بمختلف المجالات ولاسيما المشاريع المستدامة والتنموية.



ونقل البيان عن وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب قوله إن الزيارة تعد مهمة لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين اليمن والبنك الدولي، وتعزيز التنمية وتحديد أولويات المشاريع القادمة في مختلف المجالات الرئيسية والإستراتيجية والخدمية.



وشدد على أهمية توسيع نطاقات تدخلات البنك الدولي في اليمن خصوصا في القطاعات الرئيسية ذات الصلة بالأمن الغذائي والطاقة والخدمات الأساسية ودعم القدرات المؤسسية للجهات الحكومية وغيرها من القطاعات.



وتأتي زيارة الوفد في الوقت الذي يعاني فيه اليمن أزمة إنسانية واقتصادية صعبة، زادت مؤخرا، وسط احتجاجات شعبية متكررة تطالب بإصلاح الوضع المعيشي وتدهور الخدمات.



ويشهد اليمن حربا متواصلة منذ أكثر من سبع سنوات، بين القوات الحكومية، والمدعومة بالتحالف العربي بقيادة السعودية، وجماعة الحوثي خلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.