الناتو يعلن اعتزامه زيادة عدد قوات التدخل السريع إلى 300 ألف جندي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرج، في بروكسل اليوم الاثنين، اعتزام الحلف زيادة عدد قوات التدخل السريع من 40 ألف إلى 300 ألف جندي.

جاء ذلك قبل انعقاد قمة زعماء دول الحلف (30 دولة) في العاصمة الإسبانية مدريد.