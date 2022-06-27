 الناتو يعلن اعتزامه زيادة عدد قوات التدخل السريع إلى 300 ألف جندي - بوابة الشروق
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الناتو يعلن اعتزامه زيادة عدد قوات التدخل السريع إلى 300 ألف جندي

د ب أ
نشر في: الإثنين 27 يونيو 2022 - 2:19 م | آخر تحديث: الإثنين 27 يونيو 2022 - 2:19 م

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرج، في بروكسل اليوم الاثنين، اعتزام الحلف زيادة عدد قوات التدخل السريع من 40 ألف إلى 300 ألف جندي.

جاء ذلك قبل انعقاد قمة زعماء دول الحلف (30 دولة) في العاصمة الإسبانية مدريد.


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