تشغيل وحدة أمراض القلب والإيكو وعيادة جراحة الأورام بمستشفى الدلنجات

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أعلن الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة عن تشغيل وحدة أمراض القلب والإيكو بمستشفى الدلنجات المركزي برئاسة دكتور محمد زاهر هندي أيام السبت والإثنين والأربعاء من كل أسبوع.

وأضاف جميعه أنه تم تشغيل عيادة جراحة الأورام أيضا يوم الأربعاء من كل أسبوع حيث تم التعاقد مع دكتور محمد سليمان المهدي دكتوراة جراحة الأورام.

من جانبه أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على ضرورة الإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية بالقطاع الصحي المقدمة للمواطنين وإضافة خدمات جديدة لرفع كفاءة الأداء بالمستشفيات المركزية بنطاق المحافظة لتخفيف الأعباء والتيسير عن كاهل المرضى.