كندا تسجل 682 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة

سجلت كندا 682 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الاثنين.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 3 ملايين و941 ألفا و185 إصابة، والوفيات إلى 41 ألفا و878.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 86 مليونا و11 ألفا و593 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في كندا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.