تحرير 40 محضرا تموينيا ضد مزارعين ممتنعين عن توريد القمح المستحق عليهم بالبحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين، بإشراف مجدي الخضر، وكيل الوزارة، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

وتلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد وجدي الصيرفي، رئيس مباحث يفيد بتمكن مفتاح عبد اللطيف مدير عام الإدارة العامة للتجارة الداخلية، وبرفقة حسام المزين، رئيس الرقابة التجارية، من تحرير عدد 40 محضر جنح وذلك بإجمالي 100 طن قمح لبعض المزارعين الذين لم يقوموا بالتوريد وأيضا الذين قاموا بتوريد كميات أقل من الكمية المقدرة لهم.

وتم التنبيه علي باقي المزارعين بسرعة التوريد لتجنب المسائلة القانونية.