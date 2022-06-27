قال الدكتور طه حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحان اللغة العربية (الذي أداه طلبة الثانوية العامة يوم الأحد) جاء مطابقًا للمواصفات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الأحد، أن الامتحان لم تكن به أي أخطاء في الصياغة.

وأشار إلى أن حيازة الهاتف المحمول في لجنة الامتحان يُعاقب الطالب على إثرها بالحرمان لمدة سنة من دخول الامتحانات، وعقوبة النشر تكون حرمانا لمدة سنتين.

ولفت إلى أن الطلبة يتفننون في إدخال هواتف محمولة للجان الامتحانية، فيما يتم تداول سؤال أو سؤالين من بين 60 سؤالا، لكن الأمر يمثل جريمة تم ارتكابها.

ونوه بأن لجان الامتحانات مزودة بكاميرات مراقبة، تنقل كل شيء عن سير العملية الامتحانية.



وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد أعلنت ضبط عدة حالات غش بامتحان اللغة العربية للثانوية العامة تصل قرابة 11 حالة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.