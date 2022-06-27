رئيس التعاون الإنمائي الألماني: المركز المصري الألماني للتوظيف والهجرة من أفضل نماذج التعاون بين البلدين

قال أوفى جيلين، رئيس التعاون الإنمائي الألماني بالسفارة الألمانية بالقاهرة، إن سوق العمل يحتاج إلى شباب مؤهل، ونحن نعمل على ذلك بالتعاون مع الشركاء في مصر، مشيدا بالتعاون المصري الألماني.

وتابع: "إننا نتوسع في التعاون لتوفير التدريب للشباب ودعم مشروعات التنمية، ونحن فخورون بذلك، بالاستعانة بمدربين ومحترفين في مجاله.

جاء ذلك خلال افتتاح أول قاعات تدريب للمركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج في محافظة بني سويف، والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر، وذلك ضمن اتفاقية تعاون تم توقيعها في نوفمبر الماضي بين وزارة الهجرة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ وإحدى مؤسسات المجتمع المدني.

وأكد شكره للمؤسسات الألمانية لدعم هذه الجهود أيضا، بالتعاون مع مؤسسات الدولة المصرية، وهذا في صميم احتياجاتنا واهتماماتنا، لنطبق تجربة يحتذى بها، في النظام التعليمي واحتياجات سوق العمل، وتوفير الاحترافية للمتدربين.

وتابع: "خلال فترة عملي الممتد لـ4 سنوات بمصر أستطيع أن أقول إن ما نشهده اليوم هو أحد أفضل نماذج التعاون المصري الألماني، يخدم نحو 30 مليون من الشباب بمحافطات الصعيد"، مشيدا بالمبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" وموجها الشكر لوزارة الهجرة على جهودها في ذلك.

هذا وقد تم أيضا، خلال فاعليات الافتتاح، عرض فيلم قصير عن دور المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، وعن قاعات التدريب التي تم افتتاحها، وكذلك عن عمل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ في مجال الهجرة.

وفي ختام الفاعليات، تم عقد لقاءات افتراضية عبر الفيديو كونفرانس مع المتدربين في قاعات التدريب، ثم قامت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم بمنح دروع التكريم لعدد من شركاء النجاح وهم: د. محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، محمد عبد الرحمن، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، أوڤى جيلين، رئيس التعاون الإنمائي الألماني بسفارة ألمانيا بالقاهرة، وحاتم المسيري، مسؤول التوظيف والشراكات وتقديم الخدمات بالمركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، وكذلك تكريم شركة ايليت انتريورز Elite Interiors لتنفيذ أعمال التجهيز الخاصة بالغرف في وقت قياسي وبجودة متناهية: عز الدين هاشم، وإبراهيم عبد السلام، وأحمد حسين.