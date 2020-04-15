جوتيريش يؤكد مسؤولية كل الأجيال والشباب في الحفاظ على صحة المحيطات

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مسؤولية كل جيل من الأجيال والقادة السياسيين في الحفاظ على صحة المحيطات، وطالب العالم ببذل المزيد من الجهد لوقف التدهور الكبير في صحة المحيطات، وحث الشباب المجتمعين في منتدى الأمم المتحدة "الشباب والابتكار" بمدينة كاركافيلوس بالبرتغال، على تكثيف العمل لأن قادة جيله قد تحركوا ببطء شديد.

وذكر مركز إعلام الأمم المتحدة، أن جوتيريش أكد، في حديثه أمام مئات الشباب من حوالي 165 دولة الذين تجمعوا لإلهام الناس بحماية المحيط وإعلاء الصوت في هذه القضية وتسريع العمل الشبابي من أجل المحيط، على الحاجة إلى إنقاذ الكوكب.

وقدم جوتيريش اعتذاراً نيابة عن جيله، عن حالة المحيطات، وعن حالة التنوع البيولوجي وعن حالة تغير المناخ، قائلا "جيلي وأولئك الذين كانوا مسؤولين سياسيا - وهذا ينطبق عليّ - كنا بطيئين أو في بعض الأحيان غير مستعدين لإدراك أن الأمور تزداد سوءا في هذه الأبعاد الثلاثة: المحيطات والمناخ والتنوع البيولوجي".

وأضاف أنه على الصعيد العالمي، لا يزال العالم يتحرك ببطء شديد ويجب أن يتحرك الآن لبدء إعادة تأهيل المحيطات وإنقاذ التنوع البيولوجي ووقف تغير المناخ، مشددا على أن هذه مسؤولية كل جيل من الأجيال وتتجاوز القادة السياسيين.

وطالب جوتيريش بضرورة عدم إلقاء المخلفات من البلاستيك والقمامة الكبرى في المحيط الهادئ، وقال "وما زلنا نلقي 8 ملايين طن من البلاستيك في المحيط كل عام"، محذرا الشباب بأنهم سيرثون كوكبا واقعا في ورطة، وسيحتاجون إلى فعل كل شيء لعكس كل شيء، عكس القرارات السياسية، وعكس القرارات الاقتصادية، وعكس السلوك الفردي.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة جيل الشباب إلى العمل، واختتم حديثه قائلاً "سيكون جيلكم ضروريا الآن لقيادة الغد ليكون قادرا على إدارة وعكس هذا الاتجاه وإنقاذ الكوكب".