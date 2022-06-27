شولتس: قمة مجموعة السبع ناقشت الشراكة من أجل البنيه التحتية والاستثمار

قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن مجموعة السبع (G7) تبنت مبادرات مشتركة من أجل البنية التحتية العالمية والاستثمار العالمي، مشيرا إلى مبادرة البوابة العالمية للاتحاد الأوروبي وعمل جميع أعضاء مجموعة السبع بها، والتي تعد مثالا على الوحدة والتعاون الوثيق بين دول المجموعة.

وأضاف شولتس - بحسب بيان صادر الليلة - أن "مجموعة السبع اتخذت قرارا بالعمل معًا في قمة خليج كاربيس العام الماضي، ومنذ ذلك الحين عملنا بجد وحققنا تقدمًا كبيرًا".

وأشار إلى أنه "بشأن اللقاحات، فنحن ندعم إنتاج اللقاح المحلي في إفريقيا، حيث قدمت ألمانيا 530 مليون يورو كجزء من أكبر مبادرة Team Europe وG7".

وبشأن التغيرات المناخية، قال المستشار الألماني: "إننا نبني شراكات قوية لتحقيق الانتقال العالمي إلى صفر كربون"، لافتا إلى دعمهم الانتقال السريع والنظيف والعادل لمكافحة تغير المناخ.

وحول ملف الطاقة، قال شولتس: "يسعدني أن ألمانيا مستعدة اليوم مع بنك التنمية لتقديم قرض ترويجي بقيمة 300 مليون يورو للإصلاحات الاقتصادية ولدعم شراكات التحول في مجال الطاقة"، لافتا إلى أن هذا جزء من مساهمة ألمانيا في الدعم المشترك لمجموعة السبع لمكافحة تغير المناخ على مدى السنوات الخمس المقبلة، مشيرا إلى الجهد المشترك مع شركاء G7، مع إندونيسيا والهند والسنغال وفيتنام.

وأكد شولتس أنه "لن يكون القطاع العام وحده قادرًا على سد الفجوات الاستثمارية الهائلة في أجزاء كثيرة من العالم، هذا هو السبب في أننا نشجع الأدوات المبتكرة مثل صندوق العمل للبلدان الناشئة لتعبئة الاستثمار الخاص من أجل البنية التحتية المستدامة".