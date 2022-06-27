رئيس وزراء العراق يؤكد حرصه على تطوير التعاون الثنائي مع الكويت

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، حرصه على تطوير التعاون الثنائي مع الكويت.



وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، استقبل اليوم، السفير الكويتي لدى العراق السيد سالم الزمانان، وذلك بمناسبة انتهاء مهامه كسفير لبلاده في بغداد، وشهد اللقاء مناقشة الوضع في المنطقة في ضوء الدور العراقي المتنامي في معالجة المشكلات ونقاط التوتر إقليمياً".



وأشار الكاظمي، بحسب البيان، إلى العلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين، والتطلع إلى إدامتها وتجاوز كل العقبات التي تبرز بين الحين والآخر، معربا عن حرصه على تطوير التعاون الثنائي بما يعزّز مصالح شعبي البلدين الشقيقين.



من جانبه أعرب السفير الكويتي عن "شكره للحكومة العراقية ورئيس مجلس الوزراء، للجهود التي بذلت من أجل تقوية العلاقات بين البلدين وبالشكل الذي يخدم المصالح المشتركة".