وزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي يجتمعون لبحث تحديات الغاز بعد خفض الإمدادات الروسية

يبحث وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي كيفية التعامل مع مسألة خفض الإمدادات الروسية التي تهدد بدخول الاتحاد الأوروبي في أزمة طاقة.

وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للطاقة، قدري سيمسون، لدى وصولها لحضور الاجتماع في لوكسمبورج: "لدينا بالفعل 12 دولة عضو تأثرت بسبب قطع جازبروم للغاز، وإننا نعلم جميعا أن الوضع خطير وأن الازمة يمكن أن تتفاقم".

وأوضحت سيمسون أن إمدادات الغاز القادمة من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي قد تراجعت بواقع النصف، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

ومن المتوقع أن يقوم الوزراء بمراجعة قوانين التكتل الاوروبي الخاصة بكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، لتقليل الطلب وزيادة القدرات الإنتاجية الخضراء التي لا تضر بالبيئة، بالاضافة إلى بحث أسعار الطاقة ومستويات تخزين الغاز.