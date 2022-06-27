 هل تتذكرون مشهد ميركل وأوباما الأيقوني؟.. قادة جي7 يلتقطون صورة عند المقعد الشهير - بوابة الشروق
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هل تتذكرون مشهد ميركل وأوباما الأيقوني؟.. قادة جي7 يلتقطون صورة عند المقعد الشهير

إلمو (ألمانيا) - د ب أ
نشر في: الإثنين 27 يونيو 2022 - 12:00 ص | آخر تحديث: الإثنين 27 يونيو 2022 - 12:00 ص

بعد سبعة أعوام من الصورة الأكثر شهرة للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما والمستشارة الألمانية السابقة انجيلا ميركل، أظهر قادة مجموعة الدول السبع الثرية تقديرهم للصورة الأيقوينة بالتجمع لالتقاط صورة لهم في نفس المكان.

وعلى هامش قمة مجموعة السبع التي تستمر ثلاثة أيام في المنتجع الفاخر شلوس إلمو في جبال الألب البافارية والتي بدأت اليوم الأحد، وقف قادة دول المجموعة لالتقاط صورة من المرجح أن تصبح الصورة التي ترمز إلى قمة المجموعة.

ومساء اليوم الأحد، بعد الجولة الأولى من المحادثات، توجه القادة إلى المعقد الخشبي الذي أصبح الآن أسطوريا والذي تم التقاط صورة له تجمع بين ميركل وأوباما في عام 2015، بالقرب من نفس المنتجع الذي تستضيف فيه ألمانيا قمة مجموعة السبع.

وتظهر الصورة الأصلية أوباما وهو يجلس في منتصف المقعد، ويمد يديه بشكل غير رسمي، بينما تقف ميركل أمامه وهى تمدد ذراعيها الاثنين بمحاذاة جسمها في الهواء.

وفي الصورة الجديدة الليلة، وقف رؤوساء دول وحكومات مجموعة السبع ورئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في صف واحد خلف المقعد، وكانت جبال الألب في الخلفية.

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