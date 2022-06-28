وزير الإعلام الأردني: تطهير ميناء العقبة بالكامل من آثار الغاز السام

قال وزير الإعلام الأردني والمتحدث الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، إن مكان حادث تسريب الغاز السام في ميناء العقبة، طُهر بالكامل الآن، مؤكدًا أن «الأمور طبيعية الآن، والأردن والعقبة بخير».



وأضاف الشبول، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، أنه «لا خطر جراء الحادث، سوى الإصابات الشديدة والوفيات»، متابعًا: «أهم شيء الآن أن الحياة طبيعية في العقبة وعادت إلى طبيعتها».



وتابع: «المنطقة نظيفة الآن من الغاز، غاز الكلورين شديد التأثير كلما كان الضحايا قريبين منه، فقدنا 8 أردنيين و4 من جنسيات أخرى أجنبية، وهناك إصابات في المستشفيات، بينهما حالتان خطيرتان يتم نقلهما إلى عمّان لأنهما يحتاجان علاجًا نوعيًا».



وذكر أن «باقي الإصابات تتراوح ما بين متوسطة إلى بسيطة»، مضيفًا: «الأمور تتحسن بشكل تدريجي والاستجابة للحادث سريعة، أزمة ومرت وإن شاء الله لا تتكرر مرة أخرى، الأمور تحت السيطرة وموقف مصر والرئيس السيسي والحكومة والشعب المصري مقدر».