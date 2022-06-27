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المغرب.. شكاوى من ارتفاع أسعار الأضاحي قبل حلول العيد

وكالات
نشر في: الإثنين 27 يونيو 2022 - 3:04 م | آخر تحديث: الإثنين 27 يونيو 2022 - 3:04 م

اشتكى عدد من المغاربة، من ارتفاع أسعار الأضاحي بمختلف الأسواق والمحلات بالمغرب قبل أيام قليلة قبل عيد الأضحى.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن ارتفاع أسعار الأضاحي مقارنة مع السنوات الماضية سببه الارتفاع إلى غلاء الأعلاف.

وتزامن غلاء الأضاحي مع ارتفاع الأسعار لعدد من المواد الغذائية الأساسية.

وفي هذا الصدد، أكد عدد من المواطنين أنهم سيضطرون لعدم اقتناء الأضحية هذه السنة بسبب الغلاء، ولتزامن هذه المناسبة مع ارتفاع الأسعار وكذا مع العطلة الصيفية ونهاية الموسم الدراسي، بحسب الوكالة.

وذكر مواطنون أن عددا منهم اختار قضاء هذه المناسبة مع أفراد أسرهم وعدم اقتناء الأضحية وفق وكالة سبوتنيك.

فيما فضل آخرون الاكتفاء باقتناء كمية محدوده من اللحم يوم العيد، لافتين إلى أن ارتفاع الأسعار منعهم هذه السنة من شراء الأضحية وكذا من إلغاء السفر في العطلة الصيفية.


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