محافظ الوادى الجديد يبحث تطبيق نظام الذاكرة المؤسسية

التقى اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم، اللواء عصام خضر مستشار رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والوفد المرافق، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، ونجلاء عبد الرحمن مدير عام مركز المعلومات بالمحافظة.

واستهدف اللقاء بحث عقد بروتوكول تعاون لتطبيق نظام الذاكرة المؤسسية وتطوير أسلوب العمل الإداري بديوان عام المحافظة، بما يضمن سرعة الحصول على البيانات والمعلومات في كافة الإدارات والقطاعات داخل وخارج الديوان، وربط كافة الإدارات ذات الصلة بعضها ببعض، وتوفير منظومة مؤمنة لتوثيق وتبادل البيانات.

وهي الجهود التي تأتي ضمن خطة المحافظة للتحول الرقمي وميكنة الأداء الحكومي.