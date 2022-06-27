أصدرت محكمة باكستانية حكما بالسجن بحق شخص يقال إنه العقل المدبر لهجمات مومباي عام 2008، بعد سنوات من ادعاءات حول وفاته، حيث تسعى البلاد لتحسين سمعتها العالمية وتأمين المساعدات المالية.



وقضت محكمة في مدينة لاهور شرقي باكستان بالسجن لمدة 15 سنة ونصف السنة بحق ساجد مير، الذي تردد أنه أدى دورا رئيسيا في التخطيط لهجمات مومباي وتنفيذها، في قضية تتعلق بتمويل الإرهاب.



وقال أمير رنا، وهو محلل أمني ​​ومدير المعهد الباكستاني لدراسات السلام، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاثنين: "يبدو أن اعتقال مير حدث بسبب ضغوط مجموعة العمل المالي".



ووصف رنا اعتقال مير وإدانته بأنهما إنجازان كبيران يستحقان الاستعراض عالميا أمام الأجهزة الأمنية.



كانت الأجهزة الأمنية الباكستانية قد ادعت على مدار سنوات أن مير، أحد الإرهابيين الرئيسيين في جماعة العسكر الطيبة، قد مات.



وتم اعتقال مير في أبريل، ثم تمت إدانته الشهر الماضي. وظل الاعتقال والإدانة سرا.



وأعلنت الولايات المتحدة عن مكافأة قدرها 5 ملايين دولار للقبض على مير، بسبب تورطه في هجمات مثل هجوم مومباي. وأسفر هذا الهجوم وحده عن مقتل 166 شخصا، من بينهم ستة أمريكيين.



وكان فريق العمل المالي قد أعلن في وقت سابق هذا الشهر أن باكستان نفذت خطة عمل قدمها الفريق الرقابي، في تحقيق لشرط شطبها من القائمة الرمادية، وهي سجل للفريق يدرج فيه الدول المتهمة بتمويل الإرهاب العالمي.



ومن شأن شطبها من القائمة حصول اقتصاد باكستان المتعثر على دفعة مالية هى فى حاجة إليها، حيث تتطلع إسلام أباد إلى إحياء حزمة إنقاذ متوقفة من صندوق النقد الدولي لتجنب التخلف عن سداد الديون.