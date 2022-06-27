تنظم دار أوبرا الإسكندرية، مساء غدًا الثلاثاء، حفلًا فنيًا لكورال أطفال أوبرا الإسكندرية بقيادة المايسترو عبدالحميد عبدالغفار، وتدريب كلا من الفنان أيمن مصطفى، والفنانة ندى غالب، والفنانة شمس إبراهيم، يتضمن برنامج الفاصل الأول من الحفل باقة رائعة من أجمل أغاني الأطفال منها: "بانتو ميم، وسوسة، ومعانا ريال، والبنات، وبسبوسة، ويوم أجازتنا".

وأما الفاصل الثاني من الحفل يقدم الكورال لأول مرة "أوبريت الفرح" لسيد الملاح وأحمد الحداد ومحمد عوض، ومن إخراج يحيى زكريا والذي أنتج في ستينيات القرن الماضي.

الجدير بالذكر أن كورال أطفال أوبرا الإسكندرية تم تأسيسه في الموسم الفني لعام 2009، ويضم مجموعة من المواهب الفنية الصغيرة، قدم الكورال مجموعة من الحفلات الفنية الناجحة على مدار السنوات السابقة وقد رفع شعار"كامل العدد" في كل حفلاته.