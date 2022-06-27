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أطباء الأسنان: إخلاء سبيل الطبيب أحمد حمدي أبو الفتح

محمد فتحي
نشر في: الإثنين 27 يونيو 2022 - 1:22 م | آخر تحديث: الإثنين 27 يونيو 2022 - 1:22 م

أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، تنفيذ قرار إخلاء سبيل طبيب الأسنان أحمد حمدي أبو الفتح، مشيرة إلى أن ذلك جاء بعد مخاطبات النقابة للجنة العفو الرئاسي بأسماء مجموعة من أطباء الأسنان ممن لم تصدر بحقهم أي أحكام.

وتقدمت النقابة بخالص الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوصيته خلال حفل إفطار الأسرة المصرية بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي والتي تم تشكيلها كأحد توصيات المؤتمر الوطني للشباب عام 2016.

وقالت فى بيانها اليوم: "تأمل النقابة في الإفراج عن باقي أطباء الأسنان التى أرسلت أسماءهم للجنة العفو الرئاسى".

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