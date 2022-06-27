مسؤول روسي يستبعد إمكانية فصل بلاده عن الإنترنت العالمي

استبعد الممثل الخاص للرئيس الروسي في مجال الرقمنة دميتري بيسكوف، إمكانية فصل روسيا عن الإنترنت العالمي، مؤكدا أنه عمليا أمر غير ممكن.

ونقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الإثنين، عن بيسكوف قوله "جهزنا أنفسنا لضمان استمرار وجود الإنترنت في روسيا، حتى لو قاموا بإيقاف تشغيله لدينا"، مضيفا أن روسيا لا تنوي إيقافه ولن يكون لدينا تكرار لما حدث في عام 1991.

وكانت وزارة التكنولوجيا الرقمية الروسية، أكدت في وقت سابق أن موسكو يمكن أن تتلقى الإنترنت من آسيا، إذا تم فصلها عن نقاط التبادل الأوروبية، مؤكدة أن المشغل الرئيسي "روس تيليكوم" جاهز لمثل هذا السيناريو.