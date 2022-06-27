قال وزير المالية الماليزي، ظفرول عبد العزيز، اليوم الإثنين، إن بلاده قدمت مساعدات نقدية قياسية بلغت قيمتها 8 مليارات رينجت (1.8 مليار دولار)، لمساعدة المواطنين على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة بعد تعافي الاقتصاد من الانكماش الناتج عن تفشي جائحة كورونا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الوزير الماليزي قوله في بيان له، إنه قد تم حتى الآن الموافقة على منح مساعدات لـ8.6 مليون مستفيد، حيث من المتوقع أن تحصل كل أسرة على ما يصل إلى 2600 رينجت هذا العام.

جدير بالذكر أن ماليزيا كانت قد قالت في وقت سابق إن حجم الدعم لعام 2022 قد يصل إلى 17.6 مليار رينجت.