قالت وزارة الداخلية البريطانية، الاثنين، إن المملكة المتحدة ستلغي شرط التأشيرة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي الراغبين في زيارة البلاد في عام 2023، ما يجعلها أول الدول التي تستفيد من نظام التأشيرات الجديد للمملكة المتحدة.



وصرحا الوزيرة بريتي باتيل، بحسب وكالة سبوتنيك، بأن هذه الخطوة تعني أن دول الخليج ستكون من بين أوائل الدول في العالم التي تستفيد من اتفاقيات الوصول للسفر بدون تأشيرة إلى المملكة المتحدة.



وأضافت: "أولويتنا الأولى هي أمن حدود المملكة المتحدة، ومن خلال إطلاق اتفاقيات ETA، يمكننا ضمان حصول كل شخص يرغب في السفر إلى المملكة المتحدة على إذن للقيام بذلك قبل السفر ورفض أولئك الذين يشكلون تهديدًا.



وأوضحت أنه قبل تقديم ETA في عام 2023 ، يمكن للمسافرين من دول الخليج الاستمرار في استخدام الإعفاءات الإلكترونية للتأشيرة والتي يمكن إكمالها عبر الإنترنت قبل زيارتهم إلى المملكة المتحدة.



ويُعد مخطط ETA جزءًا أساسيًا من تحرك حكومة المملكة المتحدة للحصول على حدود رقمية بالكامل بحلول نهاية عام 2025، وسيطبق على نطاق واسع على الركاب الذين يزورون المملكة المتحدة أو يمرون عبرها والذين لا يحتاجون حاليًا إلى تأشيرة للإقامات القصيرة، أو لا يحتاجون إليها.



وقالت مصادر دبلوماسية إن إلغاء التأشيرة سيكون خلال العام القادم 2023، مؤكدة أن استبدال تلك التأشيرة بإجراء آخر خلال العام نفسه.



وعن هذا الإجراء البديل، قالت المصادر إنه عبارة عن تصريح سفر بحيث يقوم المسافر الراغب في السفر إلى بريطانيا بملء بياناته من خلال تطبيق، وسيتم الرد على الطلب خلال دقائق.



وأشارت إلى أن هذا التصريح سيكون ساري المفعول لمدة ممتدة ومتعدد السفر أيضاً للزيارات قصيرة المدى، والتي تقل عن 180 يوماً لدواعي السياحة وبعض الأنشطة التجارية.