تقرير: حرب أوكرانيا تشعل التنافس بين الهيدروجين الأخضر والغاز الطبيعي

دفعت الحرب بين روسيا وأوكرانيا أسعار الغاز الأوروبية إلى مستوى مرتفع لدرجة جعلت الهيدروجين الأخضر قادرا على المنافسة مع الغاز في المملكة المتحدة وسبع دول أوروبية، وفقا لتقييمات لخدمة "بلومبرج إن إي إف" للأبحاث.

وتجاوزت أسعار الغاز الأوروبية 30 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بنحو 6 دولارات العام الماضي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه ينبغي أن يستعيد الغاز التكلفة المنخفضة التي تميزه عن الهيدروجين الأخضر قريبا.

وتتوقع "بلومبرج إن إي إف" أن تنخفض أسعار الغاز في أوروبا إلى مستويات ما قبل عام 2022 بحلول نهاية عام 2024.

ومع ذلك، سوف يشتعل التنافس بقوة بين الهيدروجين الأخضر والغاز الطبيعي في المناطق التي تمتلك مصادر الطاقة المتجددة الرخيصة وتسجل أسعار غاز مرتفعة نسبيا، ولا سيما تشيلي والهند، حيث من المتوقع أن يتغلب الهيدروجين الأخضر على الغاز الطبيعي في عام 2033.

وبحلول عام 2050، سوف تكون تكاليف الغاز الطبيعي والهيدروجين الأخضر في مستوى واحد، وتتوقع"بلومبرج إن إي إف" أن تشهد 14 من أصل 25 دولة نموذجية تفوق غاز الهيدروجين الأخضر على الغاز الطبيعي في المنافسة.