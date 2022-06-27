محافظ الوادي الجديد يوجّه بتطوير حديقة بلاط العامة

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وجّه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بتطوير ورفع كفاءة حديقة بلاط العامة المقامة على مساحة ٥٠٠٠م٢ بوسط المدينة لافتتاحها في عيد الأضحى المبارك كمتنزه حضاري للمواطنين، جاء ذلك خلال زيارته اليوم لمركز بلاط يرافقه جهاد متولي رئيس المركز والمهندس محسن مغربي مدير عام الطرق بالمحافظة.

ووجّه المحافظ بزيادة المسطحات الخضراء واستغلال المساحات الشاغرة وعمل صالة مناسبات، بالإضافة لتزويد الحديقة بألعاب ترفيهية للأطفال بجانب الملعب وحمام السباحة.

من ناحيةٍ أخرى، تفقد الزملوط أعمال «ميدان السياحة» بمدخل بلاط الواصل لمنطقة وسط البلد والمؤدي لمنطقة قلاع الضبة الأثرية، مُوجهًا بإنهاء الأعمال لافتتاحه عقب عيد الأضحى المبارك.