ذكرت وسائل الاعلام اليونانية اليوم الاثنين أن عصابة من اللصوص استهدفوا منزل رجل أعمال ثريا بمدينة ثيسالونيكي الساحلية اليونانية ، في عملية سطو تتسم بجسارة متناهية، حيث قاموا بنقل خزنة نقود كبيرة باستخدام عتلة إلى الشرفة بالطابق السادس وألقوا بها في الشارع.



وذكرت الشرطة أن العصابة، التي اقتحمت المبنى في الساعات الأولى من أمس الأحد عندما كان رجل الأعمال خارج البلدة، استطاعت الإفلات بغنيمتها، وهي كمية مجوهرات وأموال نقدية تقدر بحوالي مليون يورو (1ر1 مليون دولار).



كانت خزنة النقود ، التي تزن نحو 400 كيلو جرام، تحتوي على حوالي 300 ألف يورو. وتسبب سقوطها في إحداث حفرة كبيرة في سطح الأرض، قبل أن يتم تحميلها على مركبة.



طبقا للتقارير تشتبه الشرطة في أن العصابة ربما كان لديها معلومات من مصادر من داخل المنزل.