غرفة التجارة السعودية تتبنى مشروعا رقميا دوليا تصل صفقاته السنوية لمليار دولار

وافقت منظمة غرفة التجارة الدولية والاتحاد العالمي للغرف التجارية، على مشروع مبادرة غرفة التجارة الدولية السعودية لإنشاء 4 منصات رقمية دولية تصل صفقاتها السنوية المتوقعة حوالي مليار دولار أمريكي سنويا وإيراداتها المتوقعة لغرفة التجارة الدولية السعودية ومنظمة غرفة التجارة الدولية السعودية (ICC) حوالي 25 مليون دولار أمريكي.

وأوضح ممثل المملكة في منظمة غرفة التجارة الدولية المستشار سيف بن عبدالله التركي -حسبما أفادت قناة الإخبارية السعودية، اليوم الاثنين، أن المنصات الـ4 ستكون باللغات المعتمدة للمنظمة بالإضافة إلى اللغة العربية، حيث ستسهم في نشر سياسات وقوانين واتفاقيات التجارة الدولية، والقوانين التجارية المرتبطة بالدول الأعضاء بالمنظمة البالغ عددهم قرابة 142 دولة، بالإضافة إلى استعراض المناطق الاقتصادية والفرص الاستثمارية لدول مجموعة العشرين.

وأضاف التركي أن المنصات الـ4 ستعمل على عرض الخدمات اللوجستية للدول الأعضاء بالمنظمة، وإيجاد نقطة وصل بين العرض والطلب للشركات والعملاء لجميع الدول الأعضاء بالمنظمة.

من جانبه أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المكسيك هيثم المالكي، أن دولة المكسيك تربطها علاقة متينة مع المملكة تمتد لأكثر من سبعين عاما تقريبا، وأنها من الدول الجاذبة للاستثمار وتتمتع بميز تنافسية عادلة ويوجد بها فرص استثمارية واقتصادية وتجارية، منوها بأن الحكومة المكسيكية توفر جميع الخدمات والتسهيلات والإجراءات التي تتيح بيئة الأعمال الآمنة والمحفزة.

وأعرب المالكي، عن أمله في تنمية الفرص الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة والمكسيك وزيادة التبادل التجاري بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بين البلدين.

يأتي هذا عقب زيارة الوفد السعودي لعاصمة المكسيك (مكسيكو سيتي)؛ للمشاركة في الاجتماع الدوري للمجلس العالمي لمنظمة لغرفة التجارة الدولية (ICC) إلى جانب المشاركة في المنتدى الاقتصادي الإقليمي للأميركيتين والمشاركة في مؤتمر محكمة التحكيم الدولية.