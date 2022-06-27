 مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث قطار شمال شرق التشيك - بوابة الشروق
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مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث قطار شمال شرق التشيك

أ ش أ
نشر في: الإثنين 27 يونيو 2022 - 12:56 م | آخر تحديث: الإثنين 27 يونيو 2022 - 12:56 م

لقي سائق قطار سريع مصرعه صباح اليوم الاثنين، في التشيك عندما اصطدم قطار من طراز "بندولينو" بقاطرة في محطة "بوهومين" بإقليم "سيليزيا مورافيا" شمال شرق البلاد، وذلك وفقا لما أعلنه متحدث باسم السكك الحديدية التشيكية.

وذكر راديو براغ الدولي في نشرته الناطقة بالإنجليزية أن خمسة أشخاص أصيبوا جراء الحادث بينهم أحد أفراد طاقم القطار وأربعة أشخاص آخرين كانوا يعملون عند قاطرة التحويل.

بدوره، قال رئيس هيئة التفتيش السكك الحديدية يان كوتشيرا "إن السبب الأكثر ترجيحا لوقوع الحادث هو فشل سائق القطار في احترام إشارة توقف".


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