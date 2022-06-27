الرياض وبروكسل تناقشان إجراءات تسهيل دخول السعوديين إلى دول الشنجن دون تأشيرة

كشفت وزارة الخارجية السعودية اليوم الاثنين عن مناقشة الإجراءات اللازمة، مع فريق أوروبي، لتسهيل دخول المواطنين السعوديين إلى دول الشنجن دون الحصول على تأشيرة مسبقة.

وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين، أن" الطرفين أكدا رغبتهما في تعميق التعاون والتشاور بما يخدم المصالح المشتركة بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي".

جاء ذلك خلال اجتماع الفريق المعني بالحوار الفني بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي في الرياض.

وترأس وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية السفير تميم الدوسري الجانب السعودي، ومن الاتحاد الأوروبي رئيس سياسة التأشيرات بالمديرية العامة للهجرة والشؤون الداخلية بالمفوضية الأوروبية ديمتري جيوتاكوس.

وكان باتريك سيمونيه، سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة العربية السعودية قد قال في بداية الشهر الحالي، إن هناك إعلانا قريبا حول نظام جديد للتأشيرة سيسهل الحصول على "الشنجن" (التأشيرة المتعددة).

وقال الدبلوماسي في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط": "الاتحاد الأوروبي يعمل بالتوازي مع نظام لإعفاء جميع كل مواطني دول الخليج من التأشيرات"، معبراً عن "تفاؤله بأن يتمكن السعوديون من زيارة أوروبا قريباً بدون تأشيرة".