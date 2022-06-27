 المستشار النمساوي: نتوقع أن تبدأ إسرائيل في تصدير الغاز ابتداء من عام 2023 - بوابة الشروق
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المستشار النمساوي: نتوقع أن تبدأ إسرائيل في تصدير الغاز ابتداء من عام 2023

د ب أ
نشر في: الإثنين 27 يونيو 2022 - 4:10 م | آخر تحديث: الإثنين 27 يونيو 2022 - 4:10 م
توقع المستشار النمساوي كارل نيهامر للصحفيين، اليوم الاثنين، أن تتمكن إسرائيل من تصدير الغاز ابتداء من عام 2023، في ظل استمرار بحث النمسا عن بدائل للغاز الروسي.

ووصف نيهامر التقارير التي أفادت بأن إسرائيل عثرت على احتياطي ضخم من الغاز في البحر المتوسط بـ"الأنباء الجيدة بالنسبة لنا"، مضيفا أن الوضع الحالي أفضل من المتوقع.

وقال: "الدولة ترى أن شراء الغاز في الأسواق الدولية أسهل من المتوقع من أجل ملء الخزانات".

وقد خصصت النمسا 6 مليارات يورو (28ر5 مليار دولار) في الموازنة لتخزين الغاز.

ويشار إلى أنه بفضل القدرة التخزينية الكبيرة، يمكن للنمسا تخزين إمدادات غاز تكفي لمدة عام.

وقال نيهامر، إن النمسا تخزن حاليا نحو 40%، مضيفا أن الهدف أن تبلغ نسبة التخزين 80% بحلول الأول من نوفمبر المقبل.

ويشار إلى أن النمسا كانت تعتمد على الغاز الروسي بقوة لعقود، حيث كانت توفر روسيا 80% من الغاز في النمسا حتى بدء غزو أوكرانيا.

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