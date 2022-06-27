الهند تسجل 17 ألفا و73 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة الهندية 17 ألفا و73 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 43 مليونا و407 آلاف و46 حالة.

وأفادت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الإثنين - بأنه تم أيضا تسجيل 21 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 525 ألفا و20 حالة.

وأضافت أن عدد الحالات النشطة في الهند بلغ 94 ألفا و420 حالة.. مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 42 مليونا و787 ألفا و606 أشخاص، وذلك بعدما تعافى 15 ألفا و208 أشخاص خلال الـ24 ساعة الماضية.