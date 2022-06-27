الخارجية السودانية تستدعي السفير الإثيوبي وتشجب السلوك البربري تجاه الأسرى

استدعى السفير علي الصادق علي وزير الخارجية السوداني المكلف، اليوم الإثنين، السفير الإثيوبي بالسودان، ونقل له إدانة وشجب السودان لما قامت به القوات الإثيوبية من قتل وتمثيل بسبعة من جثث العسكريين من جنود السودان البواسل إضافة إلى مدني واحد.

وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا"، أن وزير الخارجية نقل للسفير الإثيوبي كذلك أن هذا السلوك سلوك بربري ومتوحش ويتنافى مع القانون الدولي ومع ما جاءت به الأديان السماوية والأخلاق وما يفرضه الحوار بين الدول، حيث إن القانون الدولي يحض على معاملة الأسير معاملة حسنة وصون كرامته.

كما أكد وزير الخارجية السوداني، للسفير الإثيوبي أن السودان يحتفظ بالحق في الرد المناسب في الوقت الذي يقرره والمكان الذي يراه، وأن السودان قد بعث بشكوى لمجلس الأمن الدولي نقل له فيها هذا الاعتداء الآثم ودعاه إلى تحمل مسؤولياته تجاه حفظ السلم والأمن الدوليين، وتحميل إثيوبيا هذه الجريمة الشنيعة.

وكانت القوات المسلحة السودانية، أعلنت أن "الجيش الإثيوبي قام بإعدام سبعة جنود سودانيين ومواطن كانوا أسرى لديه".