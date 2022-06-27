المفكر اللبناني خالد زيادة: تكريم اسم جابر عصفور تذكير للأجيال اللاحقة بعطائه وأعماله

أكد الكاتب والمفكر اللبناني خالد زيادة، أن الراحل الدكتور جابر عصفور هو شخصية فريدة في العطاء فهو المثقف الكبير وأستاذ الجامعة والمترجم والناقد.



وقال زيادة؛ في حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الاثنين، على هامش مشاركته في "الملتقى الدولي.. جابر عصفور الانجاز والتنوير بالقاهرة"؛ إن تكريم اسم الراجل جابر عصفور هو تذكير للأجيال اللاحقة بعطائه وأعماله فهو قد أعطى الكثير لمصر والعرب.



وأضاف أن هذا التفرد لم يكن محض صدفة بل كان نتاجا لمشوار كبير من العمل الدؤوب والجهد المخلص والفكر المستنير حتى تبوأ مكانته كواحد من أبرز وأهم المثقفين والمفكرين المصريين بل والعرب.



وعن أهم ما يميز فكر الراحل؛ أوضح المفكر اللبناني أن جابر عصفور هو أحد كبار النقاد الذي جمع بين فكرة الانفتاح وأن نتعرف على كل شيء ولكن لا نأخذ اي شيء؛ مضيفا: "المفروض كعرب أن ننفتح على الثقافات وتجارب الشعوب الأخرى ولا يمكن أن ننغلق على هذه الثقافات".



وتابع قائلا: "مصر مثلا منذ أيام محمد علي قامت نهضتها على هذا التفاعل مع التجارب الأخرى المقدمة آنذاك سواء كان في مجال الفكر أو في العلوم أو مجال التقنيات".



وأردف بالقول: "المجتمعات لديها القدرة على فرز ما تريد وما لا تريد؛ نحن في حالة تحولات في العالم العربي نرجو أن نتقدم وأن تكون لنا التجربة التي يأخذها عنا الآخرون ولا نأخذ فقط عن الآخرين".



وقد نظم المجلس الأعلى للثقافة على مدار يومين أمس واليوم؛ تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وبالتعاون مع مؤسسة سلطان بن على العويس الثقافية، الملتقى الدولي "جابر عصفور.. الإنجاز والتنوير"، بالتعاون مع إبراهيم الهاشمي المدير التنفيذي لمؤسسة سلطان بن علي العويس، بدبي بأمانة السيد عبد الحمد أحمد.



وذلك في إطار حرص المؤسستين على الاحتفاء بالرموز الفكرية والثقافية التي أثرت في الحركة الثقافية في الوطن العربي ومن بينهم العالم والناقد الراحل الكبير الدكتور جابر عصفور؛ لعرض جزء من إسهامه في الحقل الثقافي وطرح رؤى لكيفية الاستفادة من منجزه الفكري.



ويشهد هذا الملتقى حضورِ كوكبة من المثقفين والمفكرين الذين جاؤوا من كل حَدبٍ وصوب من مصر ومن والبحرين وتونس والجزائر والسعودية والسودان ومن سوريا والعراق وفلسطين والكويت ولبنان وليبيا والمغرب واليمن تكريما لهذا الرمز الثقافي الكبير وتقديرا لدوره ومكانته.



كما يصاحب الملتقى معرض للكتاب بمشاركة هيئات النشر التابعة لوزارة الثقافة المصرية وبعض دور النشر الخاصة؛ يتضمن بعض مؤلفات الأستاذ الدكتور جابر عصفور والأعمال الصادرة عنه.