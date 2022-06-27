 بعد ذبحة صدرية مفاجئة.. ابن محمد ثروت: حالته تتحسن ويستكمل العلاج بالخارج - بوابة الشروق
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بعد ذبحة صدرية مفاجئة.. ابن محمد ثروت: حالته تتحسن ويستكمل العلاج بالخارج

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 27 يونيو 2022 - 2:30 ص | آخر تحديث: الإثنين 27 يونيو 2022 - 2:30 ص

روى أحمد ابن الفنان محمد ثروت، تفاصيل الأزمة الصحية التي ألمت به مؤخرا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو خليل عبر شاشة "cbc"، مساء الأحد، أن والده أصيب في صدره على نحو مفاجئ، موضحًا أن الطبيب المعالج قرر بأن يجري عملية فورا.

وأوضح أن والده عانى من انسداد في الشريان الرئيسي بنسبة 99% (ذبحة صدرية)، واصفًا الإصابة بأنها كانت غير متوقعة.

وأشار إلى أن العملية تمت بنجاح، موضحًا أن سيستكمل العلاج خارج البلاد خلال أسابيع.

وأكّد أن الحالة مستقرة في الوقت الحالي، حيث انتقل من العناية المركزة إلى غرفة عادية فيما تفصله يومان فقط على الأكثر لمغادرة المستشفى.

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