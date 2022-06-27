جامعة سوهاج تبحث التعاون مع جامعة كلايرمونت في دراسة الماجيستير المهني

التقى الدكتور حسان النعماني، ‏نائب رئيس جامعة سوهاج للدراسات العليا والبحوث، الدكتور على مسعود المستشار الثقافي لسفارة مصر في واشنطن، وباتريشيا إيستون عميد كلية العلوم الإنسانية، وديفيد سبورت أستاذ الإدارة والتسويق وعميد كلية دروكر للإدارة بجامعة كلايرمونت بولاية كاليفورنيا، عبر تطبيق zoom؛ لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين.

وأشاد الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس الجامعة، بهذا اللقاء الذي يأتي في إطار حرص إدارة الجامعة على تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي والبحثي بين الجامعة وأقرانها من الجامعات على مستوى العالم، وأيضاً استحداث برامج تعليمية جديدة تواكب التطور العالمى واحتياجات سوق العمل، وترفع من كفاءة وقدرات الخريجين لتمكينهم من المنافسة محلياً ودولياً.

وأوضح النعماني أن جامعة كلايرمونت للدراسات العليا هي جامعة أبحاث علمية تقع في كلايرمونت في ولاية كاليفورنيا، وهي أقدم مؤسسة للدراسات العليا في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيراً إلى مناقشة وبحث سبل التعاون المشترك بشأن تنفيذ برنامج الماجستير المهني MBA في المحاسبة والإدارة والتسويق والاقتصاد.

وأضاف الدكتور محمد الصغير أن التعاون سوف يسهم في تلبية احتياجات وأهداف مسيرة الطلاب المهنية، من خلال منح الدارسين شهادات تخرج ثنائية معتمدة، حيث سيتضمن البرنامج عامين دراسيين عام بكلية التجارة بجامعة سوهاج، وعام بالولايات المتحدة الأمريكية، وجاري إعداد بروتوكول التعاون بعد الانتهاء من وضع الضوابط المحددة للقبول.