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أصحاب ولا أعز.. عمرو سلامة: فيلم الشيخ جاكسون تعرض لهجوم مماثل

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 27 يونيو 2022 - 2:13 ص | آخر تحديث: الإثنين 27 يونيو 2022 - 2:20 ص

قال المخرج عمرو سلامة، إن فيلمه الشيخ جاكسون تعرض لهجوم مشابه لذلك الذي واجهه فيلم أصحاب ولا أعز.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة "on"، مساء الأحد، أن نسبة من لم يعجبها فيلم الشيخ جاكسون لا تتعدى 2%، بينهم محامٍ قدم بلاغا ضده أو كاتب كتب ضده مقالا.

وأوضح أنه لم يتعرض لمثل هذا الهجوم في أعمال أخرى، مشيرًا إلى أنه لا توجد لقياس نسبة المعترضين على عمل ما.

ولفت إلى أن مجرد هجوم 10% فقط على فيلم ما يمكن أن يعطي انطباعا عام بأن العمل محل انتقادات.

وأفاد بأنه عند دخول مشروع سينمائي جديد، فإن أول ما يفعله هو وضع نفسه مكان الجمهور لقياس إمكانية نجاحها.

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