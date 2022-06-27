وزيرة الثقافة: 13 ألف مشاهد يحضرون مهرجان السويس للموسيقى والغناء خلال 3 أيام

تحت رعاية الدكتور مصطفى مديولى رئيس مجلس الوزراء، شهدت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس حفل ختام فعاليات الدورة الأولى من مهرجان السويس للموسيقى والغناء والذي أقيم بالتعاون بين وزارة الثقافة ممثلة فى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر ووزارة السياحة والآثار ممثلة فى هيئة تنشيط السياحة برئاسة عمرو القاضى ومحافظة السويس وذلك بساحة متحف السويس القومي وبحضور عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة إلى جانب 5000 مشاهد من مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية من أبناء مدن القناة.

وخلال الحفل، أكدت عبد الدايم إن الحضور الجماهيرى للمهرجان وصل الى 13 ألف مشاهد في ثلاثة أيام مما يعكس ثقة الموطن في المنتج الثقافي والفني للدولة، وتابعت أن الفعاليات الإبداعية فى ربوع الوطن تعمل على تنفيذ استراتيجيات تحقيق العدالة الثقافية وإعادة تشكيل الوعى والارتقاء بالوجدان، مؤكدة تواصل التعاون بين وزارتى الثقافة والسياحة والآثار لاستمرار إقامة الأنشطة بالمواقع السياحية والتاريخية في مختلف المحافظات لنشر التنوير وتأصيل فكرة السياحة الثقافية والفنية.

وكان حفل الختام قد استهل بعرض لفرقة السويس للفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة قصور الثقافة بعدها غردت الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر بنخبة من أعمال الموسيقى العربية التي نالت الإعجاب والاستحسان وتألق في أدائها مجموعة من نجوم الأوبرا كان منها عاش اللي قال - طاير يا هوى تغنى بهم أشرف وليد، أنت عمري شدت بها حسناء، أحلى بلد بلدي - السوايسية أداهما وليد حيدر، حلوة بلادي -زي العسل شدت بهما رحاب مطاوع، وتغنى محمد مانو احد الاصوات الواعدة من أبناء السويس بـ تملي في قلبي - عظيمة يا مصر وحظى بتشجيع ضخم لتميزه في اداءهما.

كما نجحت المطربة ريهام عبد الحكيم في أسر قلوب الجمهور بصوتها المدموغ بطابع زمن الفن الجميل وقدمت يا حبيبتي يا مصر، مالي، أما براوة، ع اللي جرى، سهر الليالي، دارت الأيام، عاشق سارح، بالورقة والقلم وفيها حاجة حلوة التي رددها معها الجميع.

يذكر أن مهرجان السويس للموسيقى والغناء اتاح الفرصة للمواهب الواعدة للتعبير عن انفسهم حيث شارك به كل من محمد حليم ، اميرة معروف ، محمد مانو من ابناء المحافظة ، كما جمع اشكال ابداعية متنوعة ضمت 6 عروض على مدار 3 ليالى أحياها على التوالى كل من فرقة صحبة سمسمية ، الفنان هاني شاكر وفرقته بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي ، الفنانة نسمة عبد العزيز وفرقتها ، الفنان أحمد جمال وفرقته ، مجموعة نجوم الأوبرا للموسيقي العربية رحاب مطاوع - حسناء - وليد حيدر - أشرف وليد ، الفنانة ريهام عبد الحكيم بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر .