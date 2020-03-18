أكد رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب، على استمرار وزارة المالية ومصلحة الضرائب في السعي دائما إلى تحقيق العدالة الضريبية وبذل جهود كبيرة في حصر التعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية وتحديد من يقوم بها من أجل اتخاذ اللازم حياله لاستيفاء حقوق الخزانة العامة للدولة، جاء ذلك بحسب بيان مصلحة الضرائب اليوم.

وأشار عبد القادر، إلى متابعة ورصد مجموعة من الأنشطة التي تعمل في إطار غير رسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وغير مسجلين بمصلحة الضرائب المصرية، موضحا إلى أن تطبيق الضريبة على التجارة الإلكترونية يعد بمثابة حماية للاقتصاد المصري، ويحافظ على سير الأعمال دون أي مساس بها.

وطالب رئيس مصلحة الضرائب، هؤلاء الأشخاص الذين يمارسون تلك الأنشطة، بسرعة التوجه إلى المأمورية المختصة لتسجيل أنفسهم وفتح ملفات ضريبية لهم وفقا لقانون ضريبة الدخل رقم (91) لسنة 2005، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020 وقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67لسنة 2016، وذلك حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.

وأشار إلى أن المستندات المطلوبة لفتح الملف الضريبي هي بطاقة الرقم القومي، وعقد الايجار أو التمليك، وإيصال مرافق (كهرباء - مياه - غاز ـ تليفون..)، وعقد الشركة في حالة الأشخاص الاعتبارية ، موضحاً أنه إذا كان الممول يزاول نشاطه من مقر إقامته المثبت ببطاقة الرقم القومي فإنه يكتفي بصورة بطاقة الرقم القومي مع إقرار كتابي من الممول بذلك.

وأوضح عبد القادر، أن وحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة تقوم بجهود مكثفة للمتابعة والتواصل مع كل من يمارس نشاط التجارة الإلكترونية، وكذلك صناع المحتوى على الإنترنت؛ لتقديم التوعية اللازمة لهم والرد على كافة استفساراتهم وتساؤلاتهم، لافتًا إلى قيام وحدة التجارة الإلكترونية بالتعاون مع مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة بالتواصل المستمر مع مزاولي نشاط التجارة الإلكترونية، وصناع المحتوى على الإنترنت من خلال الرسائل النصية القصيرة SMS، والبريد الإلكتروني، والواتس آب، والماسنجر، والاتصالات الهاتفية على الخط الساخن 16395.

وأكد تخصيص النموذج التالي على موقع جوجل فورم

https://docs.google.com/forms/d/1M4jX3GlkUbQRxBZN1G0HhuM71vHBTUiDN4Skfr2QFIg/edit

والذي يمكن من خلاله لكل من يقوم بممارسة نشاط التجارة الإلكترونية أو نشاط صناعة المحتوى على الانترنت أن يقوم بإرسال الأسئلة والاستفسارات وتقوم وحدة التجارة الإلكترونية بالرد عليها.

وأشار عبدالقادر، إلى تخصيص كود نشاط رقم (117) للتجارة الإلكترونية وكود نشاط رقم (118) لإنتاج وإذاعة المحتوي المسموع والمرئي، وكود نشاط رقم (119) لإنتاج ونشر المحتوي المقروء، وذلك عند فتح الملفات بمصلحة الضرائب المصرية.

وأكد رئيس مصلحة الضرائب، أنه في حالة وجود أي استفسارات تخص التجارة الإلكترونية، أو صناعة المحتوى على الإنترنت يتم الاتصال بمركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو التوجه إلى مقر وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية الكائن فى برج المحمودية - أوتوستراد المعادي - صقر قريش - الدور الأرضي أو التواصل عبر البريد الإلكتروني e.commerce@eta.gov.eg.