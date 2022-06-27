 رئيس الوزراء البريطاني: قادة مجموعة السبع متحدون وعازمون على مواصلة دعم أوكرانيا - بوابة الشروق
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رئيس الوزراء البريطاني: قادة مجموعة السبع متحدون وعازمون على مواصلة دعم أوكرانيا

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون - المصدر: وكالة الأنباء الألمانية
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون - المصدر: وكالة الأنباء الألمانية
أ ش أ
نشر في: الإثنين 27 يونيو 2022 - 1:10 م | آخر تحديث: الإثنين 27 يونيو 2022 - 1:10 م

أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن قادة مجموعة السبع متحدون وعازمون على مواصلة دعم أوكرانيا.

وقال جونسون، في تصريح خاص لتليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم الاثنين، إن "مجموعة السبع يجب أن تستمر في مساعدة الأوكرانيين لإعادة بناء أنفسهم وحماية أنفسهم"، مضيفا: "لا توجد صفقة يستطيع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عقدها حقا، لذا في ظل هذه الظروف يتعين على مجموعة الدول السبع ومؤيدي أوكرانيا في جميع أنحاء العالم الاستمرار في مساعدة الأوكرانيين في إعادة بناء اقتصادهم، وتصدير حبوبهم وحماية أنفسهم".

ولفت إلى أن الوضع في جنوب شرق أوكرانيا لا يزال صعبا للغاية، لكن أوكرانيا أظهرت قدرة لا تصدق على صد وتغيير الموقف العسكري، على حد تعبيره.

ويناقش قادة مجموعة السبع - خلال القمة المنعقدة في ألمانيا - كيفية معالجة التضخم المرتفع ودرء خطر الركود، وكذلك كيفية مواصلة الضغط على روسيا بشأن عملياتها العسكرية في أوكرانيا.


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