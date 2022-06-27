الاتحاد العام التونسي للشغل يعلن إضرابا عاما جديدا في القطاع العام

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الإثنين، الدخول في إضراب عام بالقطاع العام والوظيفة العمومية سيحدد موعده في وقت لاحق.

وهذا الإضراب هو الثاني بعد إضراب 16 يونيو الجاري.