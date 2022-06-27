 الاتحاد العام التونسي للشغل يعلن إضرابا عاما جديدا في القطاع العام - بوابة الشروق
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الاتحاد العام التونسي للشغل يعلن إضرابا عاما جديدا في القطاع العام

تونس - د ب أ
نشر في: الإثنين 27 يونيو 2022 - 4:55 م | آخر تحديث: الإثنين 27 يونيو 2022 - 4:55 م

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الإثنين، الدخول في إضراب عام بالقطاع العام والوظيفة العمومية سيحدد موعده في وقت لاحق.

وهذا الإضراب هو الثاني بعد إضراب 16 يونيو الجاري.

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