الاتحاد العام التونسي للشغل يعلن إضرابا عاما جديدا في القطاع العام

الأكثر قراءة
صنداي تايمز: الأمير تشارلز قبِل مليون يورو نقدا من رئيس وزراء قطر السابق
تقرير.. الأهلي يتم اتفاقه مع ريكاردو سواريس لتدريب الفريق
الإعلان خلال ساعات .. تعرف على تشكيل الجهاز الفني الجديد للأهلي
بث مباشر.. أولى جلسات محاكمة قاتل نيرة أشرف طالبة المنصورة
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تؤيد عودة كيروش مديرا فنيا لمنتخب مصر؟
نعملا
النتـائـج
تصويت
أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الإثنين، الدخول في إضراب عام بالقطاع العام والوظيفة العمومية سيحدد موعده في وقت لاحق.
وهذا الإضراب هو الثاني بعد إضراب 16 يونيو الجاري.