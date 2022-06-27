تباين الإصابات اليومية جراء كورونا بعدد من الدول العربية

أعلنت وزارات الصحة بعدد من الدول العربية، اليوم الإثنين، حصيلة الإصابات والوفيات وحالات التعافي من فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ففي الإمارات، سجلت وزارة الصحة 1744 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 940 ألفا و503 إصابات، كما سجلت شفاء 1718 حالة جديدة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 920 ألفا و873 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 2313 حالة عقب تسجيل حالتي وفاة.

وسجلت وزارة الصحة في البحرين، 1910 إصابات جديدة، وشفاء 1774 حالة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 602 ألف و796 حالة.

وفي العراق، سجلت وزارة الصحة 1905 إصابات جديدة وحالتي وفاة، وتماثل 487 شخصا للشفاء، ليصل إجمالي الإصابت إلى مليونين و341 ألفا و53 إصابة، والوفيات إلى 25 ألفا و231 حالة، والشفاء إلى مليونين و306 آلاف و679 حالة .