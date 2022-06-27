لبنان: انتهاء الاستشارات النيابية وبعض الكتل ترفض المشاركة بحكومة وحدة وطنية

انتهت الاستشارات النيابية غير الملزمة التي أجراها نجيب ميقاتي المكلف بتشكيل حكومة جديدة ورئيس حكومة تصريف الأعمال اليوم الإثنين، حيث أعلنت بعض الكتل النيابية رفضها المشاركة بحكومة محاصصة أو حكومة وحدة وطنية.



وقالت النائبة حليمة قعقور، التي تحدثت باسم نواب قوى التغيير،"لن نشارك في أي حكومة محاصصة أو حكومة وحدة وطنية".



وأضافت قعقور: طالبنا بحكومة مصغرة مع صلاحيات استثنائية، عليها توزيع الخسائر بطريقة عادلة والقيام بمهام إنقاذية".



من جهته، قال النائب سامي الجميل ورئيس حزب "الكتائب اللبنانية" متحدثاً باسم كتلة حزبه "لَن نُشارك في حكومة المحاصصة، ونتمنى أن تكون حكومة مستقلة".



وأضاف الجميل: "ندقّ ناقوس الخطر لأن على رئيس الحكومة المكلّف، أن يقدم تشكيلة في خلال الأسبوعين المُقبلين لأنه لا يمكن الانتظار، وإن استمرّت العرقلة فعلى الجميع تحمُّل مسؤوليتهم".



وأعلن عضو كتلة "شمال المواجهة" النائب ميشال معوض، أن "الاستمرار بحكومات الوحدة الوطنية ما هو إلا استمرار للشلل، وطريقة تشكيل الحكومة هي استمرار للمسار الذي أوصلنا الى هذه الحالة في البلد، ونريد مقاربة تغيير جذرية".



من جهة ثانية، قال النائب غسان سكاف "يجب أن نباشر سريعاً بتشكيل الحكومة وألا تأخذ أكثر من أسبوع، ونأمل ألا نصل إلى حكومة إدارة الفراغ".



وأشار سكاف إلى أن "الحكومة الطّموحة مؤجّلة إلى العهد المقبل وهذه حكومة الوقت الضائع، ونحن بحاجة إلى حكومة طوارئ سياسيّة ومصغّرة تكون مطعّمة باختصاصيين".



ودعا نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، بعد لقائه ميقاتي المكلف بتشكيل الحكومة ، إلى الإسراع في تشكيل الحكومة.



وطالب النائب عدنان طرابلسي باسم كتلة "جمعية المشاريع"، بعد لقاء رئيس الحكومة المكلف ميقاتي في المجلس النيابي، بـ "الإسراع في التشكيل"، مشيراً إلى أن "الحكومة المنتظرة أمامها مهمّة كبيرة وهي ترسيم الحدود ليتمكّن لبنان من التنقيب عن النفط والغاز والشعب يختنق وينتظر الخلاص".



وتمنى النائب عماد الحوت، باسم كتلة "الجماعة الإسلامية" النيابية، بعد لقائه ميقاتي: "تشكيل حكومة مهمّة، وتكون حكومة كفاءات وخبرات لتعمل على المفاوضات مع صندوق النقد بأعلى كفاءة ممكنة".



وأكد النائب علي حسن خليل، باسم كتلة "التنمية والتحرير" التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد لقاء رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، على ضرورة" تشكيل حكومة في أسرع وقت".



وأضاف خليل "لم نوصف شكل الحكومة، إذ إن ميقاتي بات يعلم التوازنات القائمة، وما يهمنا أن تكون حكومة فاعلة".



وقال النائب محمد رعد، باسم كتلة "الوفاء للمقاومة" التابعة ل" حزب الله" بعد لقائه ميقاتي، "إن الأزمة داخلية وخارجية، ومعالجتها تستلزم مشاركة الجميع من أجل النهوض".



وأضاف رعد: "من شاء مقاطعة الاستشارات فهذا شأنه ولكن من غير المقبول أي يقاطع لإلقاء اللوم على الآخرين"، مؤكداً أن "على الجميع تحمل المسؤوليات في هذه المرحلة ونحن لا نعارض وجود جميع الأطراف في الحكومة ، ونمد يدنا للجميع".



وأعلن النائب جورج عدوان، بعد لقاء كتلة "الجمهورية القوية" التابعة لحزب القوات اللبنانية، "أن الشروط التي وضعناها لا يمكن أن تطبق في الأشهر الثلاثة الأخيرة لهذا العهد".



وقال عدوان "شروطنا تتمثل بحكومة تستعيد قرار الدولة في الأمور كافة، لأنه مع حكومة مماثلة يصبح استعادة العلاقات مع الدول الخارجية ممكنا".



وتابع عدوان قائلا: "تكتل الجمهورية القوية لن يشارك في هذه الحكومة، وستكون مراقبتنا لها شرسة".



وكان ميقاتي المكلف بتشكيل حكومة جديدة، ورئيس حكومة تصريف الأعمال قد بدأ بعد ظهر اليوم، الاستشارات النيابية غير الملزمة مع النواب لتأليف حكومة جديدة.



والتقي ميقاتي، في مجلس النواب، عدداً من الكتل النيابية والنواب المستقلين للاطلاع على آرائهم المتعلقة بتشكيل الحكومة .



وتستكمل الاستشارات النيابية غير الملزمة غدا الثلاثاء، وفق برنامج حددته الأمانة العامة لمجلس النواب.



كان الرئيس اللبناني ميشال عون قد كلف ميقاتي بتأليف حكومة جديدة بناءً على نتيجة الاستشارات النيابية، حيث حصل على 54 صوتاً من أصوات النواب.



وكانت حكومة ميقاتي السابقة التي تشكلت في العاشر من أيلول/ سبتمبر الماضي أصبحت حكومة تصريف أعمال بعد بدء ولاية مجلس النواب الجديد في 22 أيار /مايو الماضي .



وعلى الحكومة، بعد التأليف،أن تنال ثقة المجلس النيابي بعد مناقشة بيانها الوزاري.