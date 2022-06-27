أفادت مفتشية الدولة للرقابة النووية في أوكرانيا، أن كييف علقت عددا من الاتفاقات والمعاهدات مع روسيا في مجال الأمن النووي.

وجاء في بيان أوردته شبكة "روسيا اليوم": "أنهت مفتشية الدولة للرقابة النووية في أوكرانيا المعاهدات الدولية المتعلقة بتبادل المعلومات والتعاون في مجال تنظيم الأمان في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية".

وفي وقت سابق، وصف نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف منع نشوب صراع مباشر بين الدول النووية بأنه أولوية بالنسبة لروسيا.

كما أعرب عن أمله في أن يكون لدى الولايات المتحدة والساسة الغربيين "رغبة وتوجه" بعدم استخدام الأسلحة النووية وعدم إعادة الوضع في أوكرانيا إلى صدام مباشر بين روسيا والغرب.