الإمارات وتشاد تبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي

بحث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي في جمهورية تشاد محمد إدريس ديبي، علاقات الصداقة وفرص تطوير آفاق التعاون في مختلف الجوانب، خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية التي تخدم أهداف التنمية المستدامة للبلدين.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أن الجانبين تبادلا خلال اللقاء وجهات النظر بشأن مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وثمن رئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي المشاريع التنموية والمبادرات الخيرية والإنسانية النوعية التي تنفذها دولة الإمارات وتدعمها والرامية إلى تحسين حياة الشعوب في مختلف أنحاء العالم خاصة في القارة الإفريقية.