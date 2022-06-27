متحدث الرئاسة: موقف مصر هيكون صعب جدا لو لم تنفذ المشروعات القومية

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن ملف الأمن الغذائي حساس جدًا، لافتًا إلى أن «المجهود المبذول خلال السنوات الماضية، كان واضحًا في تصدي مصر لأزمة كورونا وما بعدها الأزمة الروسية الأوكرانية».



وأضاف راضي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن المجهود غير مقتصر على برنامج الإصلاح الاقتصادي فقط، وإنما يشمل البنية التحتية وزيادة المسطحات الزراعية، والإنتاج الزراعي وتنوعه، وجودة الزراعة، وجودة مياه الري، وتبطين الترع.



وتابع: «عمل ضخم شهدته البنية التحتية الزراعية، على مستوى الأعوام الماضية، يشمل محطات التحلية والمعالجة وشبكات الري والانتقال للري الحديث، وله مردود كبير في أن مصر تستطيع وتصمد، والاقتصاد يصمد في ظل تداعيات تلك الأزمة العالمية».



وأشار متحدث الرئاسة إلى أن مشروع الدلتا الجديدة يستهدف زيادة 2.5 مليون فدان إلى الرقعة الزراعية لمصر، إضافة إلى أن المشروعات في جنوب الوادي تستهدف إضافة نصف مليون فدان، ومثلهم في شمال سيناء.



وأكد أن «الأمر يصب لصالح الأمن الغذائي، وتوفير السلع والمواد الغذائية والمحاصيل الأساسية الاستراتيجية التي يحتاجها المواطن»، منوهًا إلى أن موقف مصر سيكون صعبًا جدًا لو لم تنفذ تلك المشروعات القومية.



وذكر أن «كل تلك المشروعات كانت ضرورية جدا، وتصب في الجوانب الرئيسية للحياة المعيشية للمواطنين، ومن ضمنها الأمن الغذائي».