نائب محافظ سوهاج يعقد اجتماعا لمتابعة شكاوى ومقترحات مشروع حياة كريمة

عقد الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، اجتماعا مع بعض أعضاء الغرفة المركزية لمتابعة شكاوى ومقترحات المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".



ورحب نائب المحافظ، خلال الاجتماع، بالحضور جمعيا، كما نقل تحيات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج لهم، موجها الشكر لجميع العاملين بالغرفة على الجهد المبذول خلال المرحلة الماضية.

وناقش الاجتماع بعض الشكاوى الواردة من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وتم عرض بعض تقارير الغرفة المركزية خلال الفترة السابقة، حيث استقبلت الغرفة 702 مقترح وشكوى، خلال الفترة من يناير 2022 وحتى 31 مايو الماضي، منها 524 مقترح إدراج مشروعات جديدة مقدمة من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، و178 شكوى.



واستعرض بعض المقترحات الخاصة بتطوير آليات العمل، كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة ما تلقته الغرفة خلال الفترة الماضية، حيث بلغت حصيلة الشكاوى 178 شكوى، وقامت الغرفة كآلية جديدة بسرعة التعامل معها، والرد على 146 شكوى منها، وجاري التعامل مع 32 شكوى متبقية للرد عليها.



ووجه القاضي بإعداد تقرير مفصل يشمل معدلات الأداء ونسب الإنجاز لكل فريق بالمراكز المستهدفة، تمهيدا لعرضه على السيد الوزير المحافظ.