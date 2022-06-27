تعرض شاب عشريني للطعن اليوم الاثنين، في منطقة المشارع في لواء الأغوار الشمالية بمحافظة إربد الأردنية، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر في تصريحات لوسائل إعلام أردنية، إن خلافات بين شخصين تسببت بطعن أحدهما للآخر في منطقة "البطن" ظهر اليوم الاثنين، ولاذ الفاعل بالفرار، لافتا إلى التعميم عليه لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشار إلى نقل المصاب إلى أحد المستشفيات، ووُصفت حالته بـ"المتوسطة"، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية باشرت التحقيق في الحادثة للوقوف على ملابساتها.

تأتي تلك الجريمة بعد أيام قليلة من مقتل الطالبة بالجامعة التطبيقية إيمان إرشيد بنيران مسلح اقتحم الجامعة، قبل أن ينتحر بعدها بأيام خلال ملاحقته أمنيا.

وفي وقت سابق، قال مصدر أمني أردني، إن قاتل الطالبة الجامعية إيمان إرشيد، فاوض رجال الأمن ما يقارب النصف الساعة قبل أن يقدم على الانتحار.

وأضاف المصدر، أن القاتل طلب من رجال الأمن شرب الماء ليقدم بعدها على الفور بإطلاق النار على رأسه، مؤكدا أنه طلب منه تسليم نفسه ولكنه لم يتجاوب معهم.

وسبق أن أعلن الأمن العام الأردني، أن قاتل الطالبة إيمان ارشيد أطلق النار على نفسه بعدما تمت محاصرته في منطقة بلعما في محافظة المفرق بعد تحديد المنطقة التي كان يتواجد فيها.

وأكدت المديرية أن الجهود المتواصلة التي باشرتها فرق التحقيق توصلت لمعلومات قادتها إلى تحديد مكان اختباء قاتل فتاة الجامعة المدعو "عدي خالد عبدالله حسان" ومن مواليد 1985، في إحدى المزارع في منطقة بلعما.